Минцифра готовит новые цифровые инструменты в борьбе с коронавирусом в Украине вместе с Минздравом. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Минцифры Михаил Федоров.

В частности, в каждой опорной больнице появится человек, который будет отвечать за актуальную информацию относительно числа зараженных коронавирусом, госпитализированных, числа койко-мест. На базе этой информации появится чатбот.

Также через чатбот "скорые" могут узнавать, сколько мест осталось и куда везти пациента.

"Благодаря инструменту диспетчеры "скорых" будут понимать, куда можно направлять пациента на госпитализацию. В ближайшее время мы запустим пилотный проект на базе одного региона", - написал он.

Приложение "Вдома" будет обновлено. Люди смогут указывать симптомы, которые будут обрабатываться Центром общественного здоровья.

"Электронные направления на ПЦР-тестирования. Инструмент уже работает в поликлиниках, готовим функционал для "скорых" и стационара. Это позволит мониторить результаты тестирования и сроки действия теста", - отметил Федоров.

По его словам, сервис уже разработан и доступен для медицинских работников. Пациенты могут получить электронное направление и услуги в соответствии с этим направлением.

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