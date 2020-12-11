В пятницу, 11 декабря, появилась информация о том, что мэра Одессы Геннадия Труханова, который 9 декабря сообщил о положительном тесте на коронавирус, госпитализировали. Об этом сам Геннадий написал на своей странице в Facebook.

Врачи оценивают состояние здоровья Труханова как средней тяжести.

Так, он находится в инфекционной больнице и проходит лечение в боксированной палате, где еще находятся два других пациента.

Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу.

Труханов также обратился ко всем с просьбой не игнорировать противоэпидемиологические меры.

Ранее мы писали о том, что Труханов отдал больницу в "частные" руки и зарабатывает на одесситах.

Ранее мы писали, что в Украине резко ухудшилась ситуация с коронавирусной госпитализацией. К кислороду подключили 44% пациентов.

Кроме того, Минцифра готовит новые цифровые инструменты в борьбе с коронавирусом в Украине. в каждой опорной больнице появятся работники с новыми должностями.

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