Мэра Одессы Труханова госпитализировали [ Редактировать ]
В пятницу, 11 декабря, появилась информация о том, что мэра Одессы Геннадия Труханова, который 9 декабря сообщил о положительном тесте на коронавирус, госпитализировали. Об этом сам Геннадий написал на своей странице в Facebook.
Врачи оценивают состояние здоровья Труханова как средней тяжести.
Так, он находится в инфекционной больнице и проходит лечение в боксированной палате, где еще находятся два других пациента.
Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу.
Труханов также обратился ко всем с просьбой не игнорировать противоэпидемиологические меры.
Ранее мы писали о том, что Труханов отдал больницу в "частные" руки и зарабатывает на одесситах.
Ранее мы писали, что в Украине резко ухудшилась ситуация с коронавирусной госпитализацией. К кислороду подключили 44% пациентов.
Кроме того, Минцифра готовит новые цифровые инструменты в борьбе с коронавирусом в Украине. в каждой опорной больнице появятся работники с новыми должностями.
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