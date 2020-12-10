В Украине резко ухудшилась ситуация с коронавирусной госпитализацией [ Редактировать ]
За ноябрь 2020 года количество граждан, попавших в украинские больницы с диагнозом "коронавирус" возросло на 25%. К тому же, 8,5 тысяч пациентов находятся в медучреждениях с октября 2020 года.
К кислороду присоединили на 46 тысяч заболевших больше, что равняется 44%. Еще 13 тысяч госпитализированных попали в реанимационные отделения. 5,6 тысяч инфицированных подключили к аппаратам ИВЛ.
Отмечается, что наибольшее количество помещенных в медучреждения находится в Киеве, Одесской области, Харьковской области и Ивано-Франковской области. Национальная служба здоровья Украины заплатила более 10 миллиардов гривен за помощь пациентам с COVID-19.
Ранее мы писали, что на территории Украины наблюдается более 60% заполненных коек для больных коронавирусной инфекцией. В среднем по стране заполненные 46,9% таких коек.
Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга заявил, что ужесточение карантина позволит сократить заболеваемости коронавирусом в Украине на 40-50%.
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