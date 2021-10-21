Из-за тяжелой ситуации с COVID-19 на грани перехода в "красную" зону адаптивного карантина находится Черкасская область. Ограничения могут ввести уже с 25 октября. Об этом сообщается в Telegram главы Черкасской ОГА Александра Скичко.

По его словам, в регионе высокая заболеваемость COVID, и уже занято более половины коек в больницах.

"С такими темпами, мы уверенно шагаем в "красную" зону. И, скорее всего, "красная" зона может быть уже в понедельник", - отметил Скичко.

Он уточнил, что в "красной" зоне запретят работу ТРЦ, ресторанов, но только для тех, кто не вакцинирован от COVID.

Кроме того, Скичко призвал население области и города Черкассы успеть до понедельника вакцинироваться, поскольку, как показывается опыт других областей, уже в первый день "красной" зоны на пунктах вакцинации формируются огромные очереди.

Ранее мы писали о том, что с 21 октября, в Украине ужесточают правила карантина в связи с распространением коронавируса в стране.

Также мы писали о том, что из-за попадания ряда областей в "красную" зону в них резко подскочили темпы вакцинации. За 19 октября было сделано почти 230 тыс. прививок: одну дозу получили 142 141 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 84 446.

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