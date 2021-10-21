В Хмельницком ужесточают карантин: что и когда изменится [ Редактировать ]
С субботы, 23 октября, в Хмельницком ужесточают карантин. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА.
Какие ограничения начнут действовать с 23 октября:
- Продовольственные и непродовольственные рынки будут работать исключительно в условиях расчета: 1 человек на 10 квадратных метров. А еще у работников должен быть отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19 или документ, подтверждающий вакцинацию хотя бы одной дозой.
- Так же должны работать заведения торговли: киоски, магазины, супермаркеты, гипермаркеты. Посетители должны соблюдать социальную дистанцию не менее чем в два метра. Работники должны иметь тесты или сертификаты.
- Для работы парикмахерских, салонов красоты, гостиниц и хостелов следующие условия: тест или сертификат у работников. А вот в барах, ресторанах и кафе документ должны иметь также и посетители.
- Заведения питания должны быть заполнены лишь на 50%. За одним столиком могут находиться до четырех человек, дистанция между столами - два метра. Работать можно с 06:00 до 23:00, за исключением адресной доставки.
Кроме того, комиссия рекомендовала органам местного самоуправления рассмотреть вопрос о продлении каникул или проведении дистанционного обучения в учебных заведениях с 25 октября.
Ранее мы писали о том, что с 21 октября, в Украине ужесточают правила карантина в связи с распространением коронавируса в стране.
Также мы писали о том, что из-за попадания ряда областей в "красную" зону в них резко подскочили темпы вакцинации. За 19 октября было сделано почти 230 тыс. прививок: одну дозу получили 142 141 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 84 446.
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"Почервоніння" областей призвело й до критичної ситуації на дорогах. На зупинках - довжелезні черги. А на маршрутах - майже немає транспорту.
По состоянию на понедельник, 18 октября, в Украине только шесть областей остались в "желтой зоне"