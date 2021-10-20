В "красной" зоне уже шесть областй Источник: Министерство здравоохранения Украины

С 23 октября в Сумской области устанавливают "красный" уровень эпидемической опасности из-за распространения COVID-19. Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Решение о переводе Сумской области в "красную" зону приняла Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям и технико-экологической безопасности.

В "красной" зоне уже находятся Донецкая, Днепропетровская, Одесская, Запорожская и Херсонская области.

Как сообщали "Подробности", несмотря на угрожающие темпы распространения коронавируса, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что локдаун в стране вводить не будут.

Бизнес и общественные заведения могут работать даже в "красной" зоне, если все посетители и работники полностью вакцинированы. Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но как сказал на этой неделе президент: единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация.

Между тем с 21 октября в Украине начнут действовать новые правила перевозки пассажиров. Для того, чтобы пересечь границы области в "желтой" и "красной" зонах поездом, вместе с билетом необходимо будет предъявить сертификат о COVID-вакцинации или справку об отсутствии коронавируса.

Посадка в поезда осуществляется при наличии:

документа о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);

отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд).

Это правило не распространится на электрички - туда пустят даже невакцинированных. Ограничения не коснутся даже электропоездов, которые пересекают сразу несколько областей.

Напомним, что за минувшие сутки, 19 октября, в Украине подтвердили 18 912 новых случаев коронавируса, умерли 465 человек. Из-за попадания ряда областей в "красную" зону в них резко подскочили темпы вакцинации. За 19 октября было сделано почти 230 тыс. прививок: одну дозу получили 142 141 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 84 446.