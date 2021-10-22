В городе Кременчуг, который находится в Полтавской области, умерла 4-летняя девочка, на которую упало дерево на территории детского садика. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Страшная трагедия произошла в дошкольном учреждении №9. Огромное дерево свалилось на двух детей 4 и 5 лет, когда те вместе с группой вышли на прогулку. Травмированного ребенка отправили в реанимационное отделение медучреждения, где за его жизнь боролись медики.

Отмечается, что по факту гибели девочки открыто уголовное дело. В настоящее время правоохранители проводят расследование трагедии.

Напомним, в городе Кременчуг, который находится в Полтавской области, на территории детского сада упало дерево. В результате происшествия пострадали 2 детей, медики сообщили правоохранителям, что на территории детского сада расположенного по улице Софиевской упало дерево, которое травмировало двух малолетних детей.

Кроме того, в Киеве возле Политехнического института им. И. Сикорского огромный тополь рухнул на дорогу. Ствол и ветки дерева едва не задели студентов, проходивших мимо, молодежь разбежалась в разные стороны, никто не пострадал, момент падения засняли на видео очевидцы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.