В Киеве возле Политехнического института им. И. Сикорского огромный тополь рухнул на дорогу. Ствол и ветки дерева едва не задели студентов, проходивших мимо.

Молодежь разбежалась в разные стороны, никто не пострадал. Момент падения засняли на видео очевидцы. Можно зметить, что ствол огромного дерева аккуратно подпилен.

Напомним, что в конце августа массивное дерево упало на пожилого мужчину в Днепре, он получил переломы обеих ног. А в конце июня в Ужгороде от сломавшейся ветви огромного дерева пострадали посетители кафе.