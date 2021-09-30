В Киеве возле КПИ огромное дерево едва не убило студентов (видео) [ Редактировать ]
Источник: Киевзеленстрой
В Киеве возле Политехнического института им. И. Сикорского огромный тополь рухнул на дорогу. Ствол и ветки дерева едва не задели студентов, проходивших мимо.
Молодежь разбежалась в разные стороны, никто не пострадал. Момент падения засняли на видео очевидцы. Можно зметить, что ствол огромного дерева аккуратно подпилен.
Напомним, что в конце августа массивное дерево упало на пожилого мужчину в Днепре, он получил переломы обеих ног. А в конце июня в Ужгороде от сломавшейся ветви огромного дерева пострадали посетители кафе.
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