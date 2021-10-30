На территории Украины за минувшие сутки зафиксировали 26 198 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, за весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 2 904 872 инфицированных COVID-19, при этом выздоровели 2 430 944 человека (9449 - за минувшие сутки), а умерли 67 393 украинца (541 - за минувшие сутки). Известно, что за 24 часа в медучреждения страны госпитализировали 5305 человек.

Отмечается, что наибольшее количество заболевших находится в Днепропетровской области (2280), Одесской области (1973), Львовской области (1880), Сумской области (1612) и в Киеве (1455). Известно, что в Украине за весь период эпидемии сделали 14 378 720 ПЦР-тестирований.

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Кроме того, в Минздраве рассказали, когда будет спад коронавируса в Украине. Критическая ситуация будет ближайшие три недели, власти используют механизм адаптивного карантина, который доказывает свою эффективность.

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