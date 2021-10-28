Вакцинация может защитить сразу от двух опасных штаммов/ фото: РБК

На территории Украины абсолютно все анализы секвенирования на COVID-19 показывают штамм "Дельта". Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, секвенирование является анализом на то, каким именно штаммом заражен определенный человек. Проверке подлежат случаи атипичного или тяжелого течения болезни.

Сейчас 100% случаев, зафиксированных на территории Украины, – это преимущественно обычный штамм Дельта, который значительно более трансмиссивен (заразен), и действительно он вызывает то, что люди его переносят гораздо сложнее. Почти в 5- 6 раз растет обеспеченность кислородом, но, что мы видим - даже штамм Дельта люди, которые вакцинированы, все равно ее - именно коронавирусную болезнь, вызванную штаммом Дельта.

Отмечается, что вакцинация может защитить людей не только от "Дельты", но и от ее мутированного варианта "Дельта+".

Читайте также, президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров рассказал о трех формах заражения штаммом коронавируса "Дельта". Специфических симптомов, характерных для этого варианта коронавируса почти нет.

Кроме того, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал про атипичные симптомы коронавируса штамма "Дельта". В других странах регистрировали небольшой процент атипичных симптомов.

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