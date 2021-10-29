Когда в Украине будет новый пик заболеваемости коронавирусом [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В Минздраве рассказали, когда будет спад коронавируса в Украине. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью изданию "Гордон".
Ожидается, что критическая ситуация будет ближайшие три недели.
По его словам, спад заболеваемости будет в январе.
Ближайшие три недели будут критичными, после чего волна постепенно пойдет на снижение. Спад заболеваемости продолжится, как мы ожидаем, почти до конца января. Следующий подъем - март - апрель 2022 года.
По его словам, власти используют механизм адаптивного карантина, который доказывает свою эффективность.
Напомним, что украинцам, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса, начнут выдавать соответствующие справки с 8 ноября.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Украине сократилась "желтая" зона карантина на фоне вспышки коронавируса
За прошедшие сутки в Украине подтвердили почти 27 тысяч новых случаев коронавируса, это является наибольшим числом за все время пандемии
Уже в субботу, 30 октября, еще 7 областей Украины перейдут в "красную" зону карантина
На шести городских рынках открывают центры вакцинации от коронавируса
В четверг, 28 октября, мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга заявил о том, что в столице ужесточают карантинные ограничения