В Минздраве рассказали, когда будет спад коронавируса в Украине. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью изданию "Гордон".

Ожидается, что критическая ситуация будет ближайшие три недели.

По его словам, спад заболеваемости будет в январе.

Ближайшие три недели будут критичными, после чего волна постепенно пойдет на снижение. Спад заболеваемости продолжится, как мы ожидаем, почти до конца января. Следующий подъем - март - апрель 2022 года.

По его словам, власти используют механизм адаптивного карантина, который доказывает свою эффективность.

Напомним, что украинцам, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса, начнут выдавать соответствующие справки с 8 ноября.

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