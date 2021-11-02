Есть целый ряд лекарственных препаратов, которые нельзя применять при лечении COVID-19 в домашних условиях. Об этом написал в Facebook заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников.

Около 80% всех, кто заболевает ковидом, к счастью, в стационары не попадает и лечится до выздоровления только дома. И появление Дельта-варианта COVID-19 не особо изменило ситуацию к худшему: убедительных свидетельств иной клинической картины и "более стремительного" (как нередко утверждается) развития болезни, а также иного набора симптомов - нет.

Специалист отдельно выделил кортикостероиды. Несмотря на эффективность, они отличаются большим количеством опасных побочных эффектов, вред от которых нередко перевешивает пользу.

Если цитокинового шторма и дыхательной недостаточности нет, то преобладает вред; если они есть - польза. То есть, опять же, это не для домашнего лечения. Да, бывают случаи, когда... назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти - нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу.

Врач предостерег от применения противовирусных препаратов.

В мире есть: это моноклональные антитела против SARS-CoV-2, а также молнупиравир. Особая ситуация с ремдесивиром: он есть только в инъекционной форме, следовательно - может применяться только в стационаре... Все реально действующие противокоронавирусные препараты имеет смысл применять только в самые первые дни болезни (или во время инкубационного периода, до появления симптомов). Все остальные, ЯКОБЫ противовирусные препараты доказанной эффективности не имеют и применяться не должны.

Медики напоминают и об опасности бездумного применения антибиотиков.

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Здесь все достаточно просто: при амбулаторном ковиде антибиотики назначать нельзя. На коронавирус антибиотики не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут. Наличие коронавирусного поражения легких ("коронавирусной пневмонии") - не повод для назначения антибиотиков. Конечно, возможны ситуации, когда ковид сочетается с бактериальной инфекцией - например, с ангиной, острым гнойным гайморитом, отитом или с пиелонефритом. Но это - редкие ситуации. В основном при ковиде антибиотики нужны у тяжнлых больных, находящихся в реанимационных отделениях на ИВЛ.

Врачи предупреждают, что нет никаких данных о лечебном эффекте при коронавирусе витаминов С, D, B, К, E, цинка и других минеральных и натуральных веществ при коронавирусе.

"Сухой остаток" - чем лечить при амбулаторном, нетяжелом ковиде? Это симптоматическое лечение, общие мероприятия и будесонид (последний - у пациентов высокого риска). Еще раз: этого достаточно для успешного и относительно комфортного (насколько это возможно при ковиде) выздоровления подавляющего большинства больных.

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Напомним, что за минувшие сутки, 1 ноября, в Украине коронавирусом заболели почти 20 тысяч человек, 700 человек скончались.