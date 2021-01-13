Американский специалист в области инфекционных заболеваний считает неуместным использование противодиарейных и противоотечных препаратов для устранения симптомов коронавируса.

С такой оценкой в статье для журнала Good Housekeeping выступил директор отделения по контролю и профилактике инфекционных заболеваний в детской больнице Цинциннати (штат Огайо), доктор медицинских наук Джошуа Шаффцин.

Доктор считает, что рвота и диарея при COVID-19, свидетельствуют, что желудочно-кишечный тракт выводит бактерии, "и лучше не пытаться мешать ему".

Замедление работы кишечника может обернуться неполным выводом инфекции и устранением воспаления.

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Содержащийся в противодиарейных препаратах лоперамид нарушает естественный процесс вывода инфекции из организма. Чтобы почувствовать себя лучше, большинству пациентов достаточно лишь "пить больше воды и дать организму время на то, чтобы самому побороть инфекцию".

Для избавления от симптомов COVID-19 стоит также воздержаться от использования противоотечных препаратов. В частности, не следует прибегать к помощи ингаляторов людям, не страдающим астмой.

Содержащееся в этих препаратах вещество фенилэфрин может навредить здоровью тех, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой системой. В случае необходимости применения обоих веществ сперва следует проконсультироваться со специалистом.

Напомним, что за последние сутки в Украине подтвердили 6 409 новых случаев коронавирусной инфекции. 195 пациентов умерли.

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