Американские врачи назвали лекарства, противопоказанные при коронавирусе [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Американский специалист в области инфекционных заболеваний считает неуместным использование противодиарейных и противоотечных препаратов для устранения симптомов коронавируса.
С такой оценкой в статье для журнала Good Housekeeping выступил директор отделения по контролю и профилактике инфекционных заболеваний в детской больнице Цинциннати (штат Огайо), доктор медицинских наук Джошуа Шаффцин.
Доктор считает, что рвота и диарея при COVID-19, свидетельствуют, что желудочно-кишечный тракт выводит бактерии, "и лучше не пытаться мешать ему".
Замедление работы кишечника может обернуться неполным выводом инфекции и устранением воспаления.
Содержащийся в противодиарейных препаратах лоперамид нарушает естественный процесс вывода инфекции из организма. Чтобы почувствовать себя лучше, большинству пациентов достаточно лишь "пить больше воды и дать организму время на то, чтобы самому побороть инфекцию".
Для избавления от симптомов COVID-19 стоит также воздержаться от использования противоотечных препаратов. В частности, не следует прибегать к помощи ингаляторов людям, не страдающим астмой.
Содержащееся в этих препаратах вещество фенилэфрин может навредить здоровью тех, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой системой. В случае необходимости применения обоих веществ сперва следует проконсультироваться со специалистом.
Напомним, что за последние сутки в Украине подтвердили 6 409 новых случаев коронавирусной инфекции. 195 пациентов умерли.
Ранее "Подробности" писали о растении, которое обладает противовирусной активностью и блокирует репликацию коронавируса SARS-CoV-2.
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