В Украину везут "инновационные лекарства" от COVID-19 - Ляшко [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В Украину в ближайшее время доставят "инновационные лекарства" против COVID-19. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Правительство США совместно с компанией производителем в качестве гуманитарной помощи предоставит нам инновационные лекарства против COVID-19. Они уже зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.
Украина получит 20 тыс. флаконов препарата "Бамланивимаб" (Bamlanivimab) и 40 тыс. флаконов препарата "Етесевимаб" (Etesevimab).
Лекарства от коронавируса уже сформированы в груз и транспортируются в аэропорт для отправки в Украину. По прибытии лекарства будут развезены по регионам.
Глава Минздрава напомнил, что "вакцинация остается единственным эффективным способом защиты от COVID-19.
Поэтому, если вы еще не вакцинировались, то сделайте это уже сейчас. Сейчас от начала прививочной кампании в целом сделано более 9 млн прививок и более 5 млн Украинская получили хотя бы одну прививку.
Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировали 2075 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений подтверждено в Киеве, Харьковской и Донецкой областях. В Академии наук Украины прогнозируют, что резкий рост заболеваемости COVID начнется уже на следующей неделе.
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