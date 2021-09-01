В Украину в ближайшее время доставят "инновационные лекарства" против COVID-19. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Правительство США совместно с компанией производителем в качестве гуманитарной помощи предоставит нам инновационные лекарства против COVID-19. Они уже зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.

Читайте также Чем лечат COVID-19: гид по лекарствам от коронавируса

Украина получит 20 тыс. флаконов препарата "Бамланивимаб" (Bamlanivimab) и 40 тыс. флаконов препарата "Етесевимаб" (Etesevimab).

Лекарства от коронавируса уже сформированы в груз и транспортируются в аэропорт для отправки в Украину. По прибытии лекарства будут развезены по регионам.

Глава Минздрава напомнил, что "вакцинация остается единственным эффективным способом защиты от COVID-19.

Поэтому, если вы еще не вакцинировались, то сделайте это уже сейчас. Сейчас от начала прививочной кампании в целом сделано более 9 млн прививок и более 5 млн Украинская получили хотя бы одну прививку.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировали 2075 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений подтверждено в Киеве, Харьковской и Донецкой областях. В Академии наук Украины прогнозируют, что резкий рост заболеваемости COVID начнется уже на следующей неделе.