Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
За минувшие сутки, 1 ноября, в Украине коронавирусом заболели почти 20 тысяч человек. Кроме того, в стране 700 новых смертей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Статистика за сутки:
- Новых случаев - 19 455.
- Смертей - 700.
- Госпитализаций - 3188.
- Выздоровлений - 12 639.
Протестировали за сутки:
- методом ПЦР - 56 930 человек,
- методом ИФА - 19 553,
- экспресс-тестами - 57 109.
Больше новых случаев за сутки в таких областях:
- Одесской - 1908,
- Днепропетровской - 1621,
- Киеве - 1738,
- Харьковской - 1337,
- Львовской - 1104.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 955 693 человека;
- выздоровели - 2 454 737 человек;
- летальных исходов - 68 727.
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