За минувшие сутки, 1 ноября, в Украине коронавирусом заболели почти 20 тысяч человек. Кроме того, в стране 700 новых смертей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Статистика за сутки:

Новых случаев - 19 455.

Смертей - 700.

Госпитализаций - 3188.

Выздоровлений - 12 639.

Протестировали за сутки:

методом ПЦР - 56 930 человек,

методом ИФА - 19 553,

экспресс-тестами - 57 109.

Больше новых случаев за сутки в таких областях:

Одесской - 1908,

Днепропетровской - 1621,

Киеве - 1738,

Харьковской - 1337,

Львовской - 1104.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 955 693 человека;

выздоровели - 2 454 737 человек;

летальных исходов - 68 727.

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