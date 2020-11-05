Для лечения COVID-19 во всем мире применяют шесть препаратов Источник: AstraZeneca

Для лечения COVID-19 во всем мире применяют шесть препаратов: фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты на основе интерферона-альфа, ремдесивир, умифеновир, а также переливание плазмы с антителами. Российский Forbes написал об эффективности и побочных эффектах этих препаратов.

Ремдесивир

Ремдесивир - один из препаратов, которым лечат от коронавируса в США. Американские больницы заказали 500 тысяч курсов лечения - это 100% прогнозируемого объема производства препарата в июле, и по 90% в августе в сентябре 2020-го.

Курс лечения ремдесивиром составляет в среднем 6,25 флакона и стоит $3200. Ремдесивир изначально разрабатывался для лечения вируса Эбола. Это запатентованный препарат компании Gilead, что означает, что другие компании не имеют права его выпускать. Несмотря на это, 14 октября Минздрав России зарегистрировал российский дженерик компании "Фармасинтез".

В середине мая Gilead заключила соглашения с пятью фармацевтическими компаниями, которые смогут производить ремдесивир для 127 стран. Сроки выпуска не уточнялись.

В конце июня ремдесивир стал первым препаратом, разрешенным для использования против COVID-19 в Евросоюзе. Его также одобрили в Южной Корее и Японии. В мае 2020 года американеские влсти одобрили применение ремдесивира для лечения тяжелых случаев COVID-19. Препарат не предназначен для лечения дома, принимать его надо под наблюдением врача.

Азитромицин

Антибиотик азитромицин также включен в рекомендации для терапии больных коронавирусом. Он используется для лечения различных заболеваний, в том числе при воспалении верхних дыхательных путей.

По данным ученых из Университета Иллинойса, азитромицин при приеме с другими препаратами (лекарства от давления, антидепрессанты, противомалярийные препараты) может вызвать инфаркт.

Общетерапевтическая доза азитромицина при лечении других инфекционных заболеваний составляет 500 мг в сутки, но доза в 250 мг оказывает антицитокиновый эффект. Напомним, что коронавирусная инфекция может запускать цитокиновый шторм - аутоагрессию собственного иммунитета. Азитромицин в этой ситуации работает не как антибиотик, а как препарат с антицитокиновым эффектом.

Другие антибактериальные препараты добавляют, если у пациента во время болезни развивается бактериальная инфекция пока он болеет COVID-19, но это уже не азитромицин. У тех, кто принимает азитромицин бывает головная боль, диарея и головокружение.

Гидроксихлорохин

Врачи используют гидроксихлорохин для терапии малярии, ревматоидного артрита и системной красной волчанки. Крупнейшим производителем гидроксихлорохина является Индия (торговое название "Плаквенил").

В мае президент США Трамп признавался, что принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса.

В мае Всемирная организация здравоохранения временно прекратила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19.

В Украине гидроксихлорохин и хлорохин входят в протокол Минздрава по лечению коронавируса. В Украине аналог "плаквенила" будет выпускать фармкомпания "Дарница".

Доказано, что гидроксихлорохин эффективен для лечения легкой и среднетяжелой форм. Прием необходимо начать в первые 3-5 дней заболевания. Использование гидроксихлорохина у пациентов с тяжелым течением COVID-19, как правило, оказывается неэффективным.

Гидроксихлорохин - довольно тяжелый препарат с узким спектром действия. Он обладает кардиотоксичностью, то есть плохо влияет на сердечно-сосудистую систему. В целом он снижает иммунитет человека и угнетает систему кроветворения (образование и развитие новых клеток крови).

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предупредило медицинских работников о том, что препарат нельзя использовать для лечения COVID-19 вне больниц или исследовательских учреждений из-за смертельно опасных побочных эффектов. Гидроксихлорохин может вызвать серьезные проблемы с сердечным ритмом.

Читайте также В ВОЗ назвали эффективное лекарство от COVID-19

Переливание плазмы

Переливание плазмы выздоравливающих пациентов для лечения госпитализированных больных с COVID-19 - один из первых методов лечения коронавирусной инфекции, который в Китае начали применять еще в феврале 2020 года.

В августе американские власти одобрили в США использование плазмы в экстренных ситуациях для лечения больных в тяжелом состоянии. До этого применение плазмы было одобрено лишь в исследовательских целях.

Исследования показали, что переливание плазмы снижает смертность пациентов с коронавирусом. В клинических рекомендациях США и Евросоюза применение плазмы все еще рассматривается как экспериментальная терапия.

В России переливание плазмы применяется с апреля 2020 года. К августу донорами плазмы стали более 3000 человек. Плазма с антителами применяется в качестве дополнительной терапии для пациентов в среднетяжелом и тяжелом состоянии.

В рекомендациях Минздрава РФ говорится, что лечение антиковидной плазмой оптимально начинать с 3 по 7 день с момента появления клинических симптомов вируса. Либо если заболевание не проходит в течение 21 дня и другое лечение оказалось неэффективным.

Некоторым пациентам противопоказано переливание плазмы, если у них есть аллергия на белки плазмы или цитрат натрия (используют при переливании, чтобы предотвратить свертываемость крови). Это может вызвать анафилактический шок и привести к смерти.

Умифеновир

Умифеновир (торговое название "Арбидол") применяется для лечения гриппа в России, Украине, Китае, странах СНГ. Умифеновир рекомендует использовать для лечения легких форм COVID-19, так как заболевание в этом случае протекает как сезонное ОРВИ.

В апреле 2020 года ученые из Китая провели исследование, где сравнили действие умифеновира и фавипиравира на 240 взрослых пациентах с коронавирсом. Результаты показали, что фавипиравир действует эффективнее, чем умифеновир при нетяжелом протекании коронавируса: в этом случае препарат помогает быстрее снять лихорадку, вылечить кашель и затрудненное дыхание. Ученые не заметили более частого клинического выздоровления на 7-й день приема препаратов. Сем тяжелее было состояние пациента, тем менее эффективным было лечение умифеновиром и фавипиравиром вместе.

Фавипиравир

Фавипиравир ("Авиган") используется при лечении гриппа, его также применяли для борьбы с лихорадкой Эбола. Препарат разработала в 2014 году японская корпорация Fujifilm Holdings.

Из-за побочных эффектов лекарство никогда не продавалось на рынке, однако правительство Японии держит его запас на случай эпидемии гриппа. Сначала китайские медики заявляли, что фавипиравир оказался эффективным у пациентов с коронавирусом в исследовании с участием 340 пациентов. Однако в июле японские медики рассказали, что хотя пациенты, принимавшие фавипиравир, и выздоравливали быстрее, эти результаты не являются статистически значимыми.

Для лечения от COVID-19 препарат был одобрен в России, Украине и Индии. В России проводилось клиническое исследование эффективности и безопасности фавипиравира среди 168 пациентов с легким и среднетяжелым течением коронавируса. Пациенты, получавшие фавипиравир, в 1,5 раза чаще достигали улучшения состояния на 7-й день терапии.

Минздрав ПФ разрешил применять амбулаторно и продавать их в аптеках два препарата против коронавируса на основе фавипира: "Коронавир", который производит компания "Р-Фарм", и "Арепливир", который производит фармкомпания "Промомед".

По данным исследований на мышах, фавипиравир обладает тератогенным эффектом, то есть вызывает нарушение эмбрионального развития.

Читайте также Фармкомпании опубликовали данные об испытаниях вакцин от COVID-19

Коктейль из антител REGN-COV-2

Этим препаратом наряду с ремдесевиром лечили Дональда Трампа. Американский президент получил 8-граммовую дозу "коктейля" антител REGN-COV2. Участникам клинических испытаний его выдают бесплатно. Также Трамп принимал цинк, витамин D, Фамотидин, мелатонин и аспирин.

Коктейль из двух моноклональных антител (REGN10933 и REGN10987) выпускает американская биотехнологическая компания Regeneron. Моноклональные антитела - это созданные в лаборатории белки, похожие на те, которые вырабатывают иммунные клетки человека. Они узнают конкретный участок патогена и воздействуют именно на него. Как утверждает Regeneron, коктейль способен как защищать от заражения коронавирусом, так и лечить заболевание.

Работа над препаратом началась в начале 2020 года. В сентябре Regeneron обнародовала предварительные результаты исследований коктейля у 275 негоспитализированных пациентов с COVID-19. Применение антител снижает концентрацию вирусов в крови и облегчает симптомы болезни, отмечают в Regeneron. Эффективность препарата окончательно не доказана, поэтому он все еще проходит клинические испытания.

Кроме Regeneron подобные "коктейли" выпускает американская фармкомпания Eli Lilly & Co. Обе обратились в FDA с просьбой разрешить использование препаратов в экстренных случаях. Регулятор пока не выдал такого разрешения.

В октябре Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) США приостановил испытание препарата с антителами COVID-19 на госпитализированных пациентах. Оно связано с осторожностью из-за потенциальных проблем с безопасностью препарата.

Читайте также В Австралии нашли лекарство, подавляющее коронавирус

Ранее сообщалось, что суперкомпьютер определил самые эффективные препараты для лечения коронавируса. Оказалось, что соединения из четырех лекарств от гепатита С (симепревир, паритапревир, гразопревир и велпатасвир) эффективно убивают коронавирус и препятствуют распространению инфекции.

Японская жимолость (Lonicera japonica), которая используется при лечении инфекций верхних дыхательных путей, также может способствовать борьбе с COVID-19.