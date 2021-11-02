В Украине обнародовали график внешнего независимого оценивания-2022 [ Редактировать ]
На территории Украины утвердили график проведения ВНО в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.
Регистрация лиц для участия в ВНО начнется с 1 февраля по 9 марта 2022 года. Таким образом, руководители заведений смогут зарегистрировать учащихся слушателей или студентов до марта включительно. При этом до 29 апреля участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска.
Отмечается, что тестирование основной сессии ЗНО-2022 состоится по такому графику:
- Физика - 23 мая;
- Химия - 26 мая;
- Украинский язык, украинский язык и литература - 31 мая;
- Математика, математика (задание уровня стандарта) - 3 июня;
- Испанский язык, немецкий язык, французский язык - 6 июня;
- Английский язык - 7 июня;
- История Украины - 10 июня;
- География - 14 июня;
- Биология - 17 июня.
Читайте также, украинец Денис Кинзерский стал единственным в стране выпускником, который три теста ВНО написал на 200 баллов. Денис сдавал всего пять тестов, 200 баллов он получил по химии, биологии и математике, также высокие баллы - 188 - он получил по английскому языку и 196 - по украинскому языку.
Кроме того, в 2021 году внешнее независимое оценивание проводилось по украинскому языку и литературе по-новому. Выпускники, которые завершили в 2021 году школы и планировали поступать, имели возможность самостоятельно выбирать работу во время ВНО.
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