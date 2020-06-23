Образование во время пандемии: как будет проходить ВНО и вступительная кампания [ Редактировать ]
Начало учебного года в школах
Кабинет министров Украины пока не решил, пойдут ли ученики в школу с 1 сентября или останутся на дистанционном обучении. Во многом это зависит от развития эпидемической ситуации. Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий в интервью "РБК-Украина".
"Бесспорно, я за то, чтобы дети вернулись в школу. Но чтобы условия обучения в школе были безопасными. Наша основная задача - это сохранение здоровья участников образовательного процесса. До конца июня совместно с Минздравом готовим дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учебных заведениях к возвращению детей с 1 сентября. Я уверена, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября".
В следующем году в школах будет внедрено так называемое "корректирующее обучение", чтобы учитель понял, как овладели материалом его ученики.
В Минобразовании не исключают, что, если в августе-сентябре начнется вторая волна эпидемии, школьникам придется вернуться к дистанционному обучению.
"Мы должны быть готовы к такому вызову (карантин - ред.), который был в марте. Мы работаем сейчас над тем, чтобы имел продолжение проект "Всеукраинская школа-онлайн", который можно было бы реализовывать с сентября. Но в каком формате это будет, пока согласовываем".
Внешнее независимое оценивание
Внешнее независимое оценивание (ВНО) является необходимым условием для желающих вступить в высшее учебное заведение (ВУЗ).
Из-за эпидемии коронавируса в Минобразовании рассматривали возможность переноса Внешнего независимого оценивания (ВНО) на август. В таком случае вступительная кампания могла завершиться в октябре. В итоге приняли решение провести тестирование с 25 июня по 17 июля. С 24 июля до 10 августа состоится дополнительная сессия ВНО.
В 2020 году на основную сессию ВНО записалось 379 493 человек.
Выпускникам 2020 года придется сдавать ВНО без привычного пробного тестирования, без очной подготовки в школах в последние полгода, да еще и в масках.
Государственная итоговая аттестация
Закон "О среднем образовании" освободил учащихся средних школ, профтехучилищ и студентов колледжей, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2020 году, от обязательной государственной итоговой аттестации (ГИА).
Выпускникам, которые не хотят проходить аттестацию, будут выдавать свидетельства о получении полного общего среднего образования. С пометкой об освобождении от экзамена.
Претенденты на золотую или серебряную медаль освобождены от ГИА.
Вместе с тем выпускники средних школ, профтехучилищ и колледжей могут по собственному желанию сдать ГИА в форме ВНО. Результаты ВНО как оценки ГИА вносятся в приложение к аттестату о среднем образовании.
"Вы получите результат ВНО в шкале оценивания до 200. А потом вам оценку по ВНО трансформируют от 1 до 12. Эту оценку получает школа и выставляет вам в документ об образовании. Если вы хотите, чтобы вам учли ваши баллы уже от 1 до 12, то в шкале ГИА будет этот результат (баллов по ВНО, - ред). Теперь это один процесс".
Поступление в ВУЗы: почем "контракт"
Вступительная кампания в высшие учебные заведения (ВУЗы) 2020 года ничем не будет отличаться от прошлого года. Кроме того, что смещена во времени, например, как в Польше.
"Вступительная кампания начнется с 1 августа по регистрации в электронных кабинетах. Прием заявлений продолжается с 13 до 22 августа, до 16 августа - для тех, кто сдает вступительные экзамены вместо ВНО. Подача документов для зачисления на бюджет закончится 31 августа в 6:00. Зачисление поступающих на бюджет - до 5 сентября. С 15-17 сентября начинаем учебный год для первого курса".
В этом году количество абитуриентов не уменьшится, но бюджетных мест в украинских ВУЗах "достаточно", заявляют в Минобразования. В ведомстве установили минимальную цену контрактного обучения в каждом из 160 учебных заведений, сообщил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.
"В 2020 году минимальная цена обучения на контракте не может быть меньше, чем 60% от финансирования, которое государство выделяет в пересчете на одного студента-бюджетника в конкретном университете. Это касается только 38 наиболее популярных специальностей и начнет действовать для студентов, которые будут поступать в 2020 году, и не повлияет на тех, кто уже учится. Собственно, даже среди будущих первокурсников нововведение коснется максимум 16% нынешнего набора".
Минимальная стоимость обучения (индикативная себестоимость) на контракте не может быть выше трех средних зарплат в области. В 2020 году она колеблется между 6 и 39 тыс. грн. В то же время в почти ста университетах и институтах минимальная стоимость контракта не будет превышать 20 тыс. грн.
Абитуриенты из ЛДНР и Крыма
В 2020 году будет гораздо легче поступить в университеты и институты жителям временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.
Без сдачи ВНО они могут поступить в любой из уполномоченных ВУЗов, где будут работать образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", сообщил замминистра образования и науки Егор Стадный
"Раньше поступающие из Крыма могли по упрощенной процедуре вступать только через образовательные центры "Крым-Украина", а с Донбасса - через "Донбасс-Украина". В 2020 году Министерство образования и науки расширило для жителей Крыма и Донбасса сеть образовательных центров и позволило детям с оккупированных территорий выбирать для поступления любой из почти 100 ВУЗов".
Абитуриенты, которые не имеют украинского документа об образовании, могут получить его через один из образовательных центров. С 9 июня до 23 октября они будут работать во всех учебных заведениях, утвержденных Минобразования.
Жителям оккупированных территорий придется сдать два обязательных экзамена - украинский язык и историю Украины, а также один профильный предмет, который требует ВУЗ.
Чтобы принять участие в конкурсе на бюджетные места, нужно подать заявление и заполнить образовательную декларацию:
- абитуриенты из Крыма - не позднее 20 августа;
- абитуриенты с Донбасса - не позднее 22 августа.
До 23 октября выходцы из оккупированного Донбасса и Крыма могут подавать заявления для поступления на контракт.
Жители Крыма и Севастополя участвуют в конкурсе в пределах квоты №2, доступной в каждом из учебных заведений, где будут работать образовательные центры. А поступающие из Донбасса вступают в эти заведения, принимая участие в общем конкурсе, получив баллы за вступительные экзамены.
Выходцы из Крыма и Донбасса, которые имеют украинский аттестат и сдали ВНО, могут поступать в любой ВУЗ Украины.
Ранее "Подробности" сделали материал о бесплатных онлайн-курсах, где можно получить образование.
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