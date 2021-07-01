Парень сдал три теста ВНО на 200 баллов [ Редактировать ]
Украинец Денис Кинзерский стал единственным в стране выпускником, который три теста ВНО написал на 200 баллов. Об этом сообщает LIGA.Life.
Парень рассказал, что в некоторых случаях он готовился по 7 часов в сутки.
Денис сдавал всего пять тестов, 200 баллов он получил по химии, биологии и математике. Также высокие баллы - 188 - он получил по английскому языку и 196 - по украинскому языку.
Парень является выпускником физико-математического лицея КНУ им. Т. Шевченко и говорит, что легче всего ему удалось сдать тесты по математике и английскому языку, поскольку в лицее их изучают довольно сильно. Поэтому с ВНО у него проблем не было.
Всем, кто готовится сдавать ВНО, Денис советует начинать заранее, определив пробелы в образовании и шаг за шагом двигаться дальше. По его словам, легче повторять материалы, чем изучать их "с нуля".
Денис также рассказал, что намерен поступать в Институт высоких технологий КНУ имени Т. Шевченко, однако еще не определился со факультетом: химии или биологии.
Как известно, выпускники, которые получили в этом году самые высокие баллы по ВНО, должны получить стипендию от президента. Однако, как сообщил Денис, с ним еще никто не связывался по наградах, да и сама процедура получения стипендии достаточно запутанная.
Ранее сообщалось, что Минобразования может продлить сроки вступительной кампании на бюджет для детей с временно оккупированных территорий.
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