В бельгийском городе Льеж трагически погибла 28-летняя гражданка Украины Элла Петниченко. Об этом сообщает один из украинских телеканалов.

Причиной трагедии стало то, что девушка переходила дорогу и попала под трамвай. В консерватории, где обучалась погибшая, выразили соболезнования семье Петниченко.

С большой грустью мы узнали о случайной смерти Эллы. Все наши мысли с ее родными и близкими, которым мы выражаем глубокое соболезнование.

Отмечается, что Элла Петниченко родом из Северска Донецкой области, окончила Харьковский национальный университет искусств имени И.П. Котляревского, мечтала стать оперной певицей. Родственники погибшей рассказали, что в ближайшие дни девушка должна была петь на конкурсе во Франции.

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Кроме того, в Венгрии на веломарафоне погибла гражданка Украины. На трассе возле озера Балатон, недалеко от первого контрольного пункта, ее сбил автомобиль, от полученных травм Ольга Иванова скончалась на месте происшествия.

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