Украинец трагически погиб во время отдыха на Мальдивах [ Редактировать ]
Источник: Tripadvisor
В среду, 21 июля на курорте атолла Даалу на Мальдивских островах погиб турист из Украины. Об этом сообщает местное издание Raajje.
По данным Полицейской службы Мальдив, об инциденте им сообщили в 12:33 по местному времени. По предварительным данным, украинец погиб в результате несчастного случая - утонул, когда купался в океане.
Погибший - 35-летний гражданин Украины, отдыхавший в отеле Riu Palace, расположенном на атолле Даалу (Dhaalu Atoll).
Кроме этого инцидента, во вторник, 20 июля, на другом курорте погиб 5-летний мальчик из России. Ребенок также утонул во время купания в океане.
Как сообщали "Подробности", с 1 января 2022 года с туристов, покидающих Мальдивские острова, будут брать новый "налог на вылет". Пассажирам эконом-класса придется заплатить $30. Еще $25 будут взимать в аэропорту в качестве сбора за обслуживание.
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