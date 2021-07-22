В среду, 21 июля на курорте атолла Даалу на Мальдивских островах погиб турист из Украины. Об этом сообщает местное издание Raajje.

По данным Полицейской службы Мальдив, об инциденте им сообщили в 12:33 по местному времени. По предварительным данным, украинец погиб в результате несчастного случая - утонул, когда купался в океане.

Погибший - 35-летний гражданин Украины, отдыхавший в отеле Riu Palace, расположенном на атолле Даалу (Dhaalu Atoll).

Кроме этого инцидента, во вторник, 20 июля, на другом курорте погиб 5-летний мальчик из России. Ребенок также утонул во время купания в океане.

Как сообщали "Подробности", с 1 января 2022 года с туристов, покидающих Мальдивские острова, будут брать новый "налог на вылет". Пассажирам эконом-класса придется заплатить $30. Еще $25 будут взимать в аэропорту в качестве сбора за обслуживание.