В Венгрии на веломарафоне погибла украинка (фото) [ Редактировать ]
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В Венгрии на веломарафоне погибла гражданка Украины. Об этом сообщает "Книга памяти умерших за границей украинцев".
Ольга Иванова принимала участие в веломарафоне NORTH CAPE 4000. На трассе возле озера Балатон, недалеко от первого контрольного пункта, ее сбил автомобиль.
Издание letenyemedia.hu сообщает, что трагедия произошла еще 29 июля в 23:30. На шоссе 75 между Кестхей и Альшопахком 38-летнюю украинку сбил автомобиль, двигавшийся в попутном направлении. От полученных травм Ольга Иванова скончалась на месте.
Напомним, что недавно в результате аварии с автобусом в Польше погиб один гражданин Украины. Еще четверо украинских заробитчан были госпитализированы с травмами.
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