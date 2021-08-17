В Венгрии на веломарафоне погибла гражданка Украины. Об этом сообщает "Книга памяти умерших за границей украинцев".

Ольга Иванова принимала участие в веломарафоне NORTH CAPE 4000. На трассе возле озера Балатон, недалеко от первого контрольного пункта, ее сбил автомобиль.

Издание letenyemedia.hu сообщает, что трагедия произошла еще 29 июля в 23:30. На шоссе 75 между Кестхей и Альшопахком 38-летнюю украинку сбил автомобиль, двигавшийся в попутном направлении. От полученных травм Ольга Иванова скончалась на месте.

Напомним, что недавно в результате аварии с автобусом в Польше погиб один гражданин Украины. Еще четверо украинских заробитчан были госпитализированы с травмами.