В Испании серьезно пострадала туристка из Украины. Об этом сообщает издание Murcia today.

14 сентября 26-летняя украинка вместе с другом посещала смотровую площадку замка Бенидорм, который еще называют "балконом Европы". Это одно из самых посещаемых туристических мест Испании.

Девушка вылезла на перила, чтобы сделать селфи на фоне города. Она потеряла равновесие, сорвалась и упала с 30-метровой высоты в море, перед этим ударившись о скалы.

Спасатели, дежурившие на ближайшем пляже, смогли вытащить несчастную туристку из воды, несмотря на сильные волны. Искалеченную девушку передали медикам, сейчас она находится в больнице города Аликанте.

Состояние украинки оценивается как критическое, девушка находится в реанимационном отделении со множественными травмами.

Напомним, что в Турции автобус с украинскими туристами попал в ДТП. Водитель умер на месте от сердечного приступа, еще 30 человек пострадали, состояние трех оценивается как тяжелое.