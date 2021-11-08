В Киеве сотрудники правоохранительных органов за минувшую неделю составили 1351 админпротокол против нарушителей карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве.

Полицейские проверяли ТРЦ, заведения общественного питания, развлекательные заведения, а также наземный и подземный транспорт.

Совместно с сотрудниками Госпотребслужбы, Укртрансбезопасности и муниципальной охраны полицейские проверяли заведения общественного питания, ТРЦ, развлекательные заведения, кинотеатры, наземный и подземный транспорт и другие общественные места.

Отмечается, что главной целью рейдовых групп является профилактическая работа. В случае выявления правонарушений полицейские составляют административные материалы. Известно, что за нарушение карантина предусмотрена административная ответственность по статье 44-3 Кодекса Украины об административных нарушениях.

Читайте также, "красная" зона карантина в Украине расширилась до 17 регионов. А в "желтой" зоне находятся три области - Кировоградская, Закарпатская, Тернопольская, при этом столица ушла в "красную" зону карантинных ограничений.

Кроме того, Кабинет министров Украины внес изменение в "карантинное" постановление, согласно которым ответственность за наличие документа о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19 в межрегиональных автобусах возлагается на пассажиров.

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