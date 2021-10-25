Кабинет министров Украины внес изменение в "карантинное" постановление, согласно которым ответственность за наличие документа о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19 в межрегиональных автобусах возлагается на пассажиров. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Сообщается, что нормы не распространяются на поездки на авто, если количество пассажиров не более пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время, разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

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При перевозках в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие соответствующих COVID-документов у пассажиров несет перевозчик. Нормы о наличии этих документов не распространяются на несовершеннолетних.

Однако, на межрегиональных автобусных рейсах ответственность за наличие COVID-документов несет пассажир. Их отсутствие влечет за собой наложение штрафа в размере от 17 000 до 34 000 гривен.

Пассажирам необходимо иметь:

международный или внутренний COVID-сертификат о вакцинации, оформленный через "Дию"

иностранный COVID-сертификат

документ о получении одной дозы вакцины - форма 063-О

международное свидетельство о вакцинации, которое можно оформить у семейного врача

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, которые действуют 72 часа

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Кроме того, в Ривненской области готовятся перейти в "красную" зону адаптивного карантина в ночь на 26 октября 2021 года, в связи с этим в городе могут ввести ограничения на транспорт. Такие же ограничения могут наложить и на внутриобластные автобусные маршруты.

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