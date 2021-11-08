За порушення правил щодо карантину посадовців будуть штрафувати [ Редактировать ]
Від сьогодні вийти на роботу без щеплень не зможуть працівники всіх навчальних закладів, центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій. Водночас щойно працівник отримає довідку про першу вакцинацію - його мають допустити до роботи.
За порушення правил щодо карантину для посадової особи передбачений штраф - від 34 тисяч гривень. Нагадаю, раніше профспілка працівників освіти та науки просила урядовців не відсторонювати від роботи вчителів без ковід-щеплень із восьмого листопада. Натомість - дати їм ще місяць для проведення вакцинації.
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