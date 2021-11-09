Глава энергетического комитета Бундестага Клаус Эрнст считает, что Украина не должна принимать участие в сертификации "Северного потока-2".

По его словам, Польша также не должна оказывать влияние на сертификацию "Северного потока - 2".

"Почему мы должны принимать ее во внимание? Простите, Польша получает пошлины за транзит газа, которые оплачивают немецкие потребители. Если Польше нужны деньги, ей нужно обратиться в ЕС, а не требовать их с немецких потребителей", - заявил Эрнст.

Он заявил, что "Северный поток - 2" необходимо запустить как можно скорее, он якобы поможет снизить цены на газ в Германии.

"Если на рынок поступит больше газа, то спрос на него стабилизируется и цены снизятся. Сейчас предложение не отвечает высокому спросу", - сказал Эрнст.

Напомним, в конце октября "Оператор ГТС Украины" подал заявку на участие в сертификации оператора газопровода в Федеральное сетевое агентство Германии. Решение по заявке должно быть принято до конца текущей недели.

"Украина не должна принимать участие в сертификации "Северного потока-2", - считает считает глава энергетического комитета Бундестага.

По его мнению, единственная задача страны - оплачивать счета за газ.

Он также заявил, что процесс сертификации "Северного потока-2" может быть завершен в начале 2022 года. Также в следующем году может состоятся запуск газопровода.

Ранее мы писали о том, что после достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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