"Северный поток-2" заполнят газом до конца года [ Редактировать ]
В пятницу, 29 октября, глава австрийской OMV, которая является инвестором проекта "Северный поток-2", Альфред Штерн заявил о том, что первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, а вторая будет заполнена до конца года.
Первая нитка была заполнена газом, поэтому она уже готова к запуску. Проектная компания Nord Stream 2 AG также нацелена, что до конца года вторая линия будет заполнена газом.
Ранее мы писали о том, что после достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Возможность законодательно обязать частные газодобывающие компании временно продавать газ по себестоимости с небольшой наценкой может подорвать энергетический баланс
Во вторник, 26 октября, некоторые газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения в ноябре
Ежегодно, как правило, в декабре, НКРЭКУ утверждает тарифы на услуги распределения природного газа на следующий го
В понедельник, 18 октября, стоимость газа на европейском рынке снижается
Процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток - 2" по состоянию на 18 октября завершена