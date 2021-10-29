В пятницу, 29 октября, глава австрийской OMV, которая является инвестором проекта "Северный поток-2", Альфред Штерн заявил о том, что первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, а вторая будет заполнена до конца года.

Первая нитка была заполнена газом, поэтому она уже готова к запуску. Проектная компания Nord Stream 2 AG также нацелена, что до конца года вторая линия будет заполнена газом.

Ранее мы писали о том, что после достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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