Россия может увеличить поставки газа в Европу только через "Северный поток-2". Уже завтра немецкий регулятор может предоставить на это разрешение.

Об этом сказал президент России Владимир Путин.

По словам Путина, в случае принятия немецким регулятором разрешения на поставку газа через "Северный поток-2" в Европу, уже послезавтра Россия может начать поставку 17,5 млрд кубометров.

"Возможно ли увеличение (поставок газа - ред.), вы спрашиваете. Да, возможно. Вот по "Северному потоку-2". Труба уже заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор дасть разрешение на поставку, то послезавтра начнется поставка 17,5 млрд кубометров", - заявил президент России.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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