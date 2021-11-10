Двум большим группам мигрантов, которые с 8 ноября находятся на польско-белорусской границе, удалось прорваться на территорию Польши. Об этом сообщает Polskie Radio Białystok.

Две группы, в каждой из которых по нескольку десятков мигрантов, прорвали заграждения в окрестностях Крынков и Беловежи.



Как уточнила спикер Подлясского пограничного отряда майор Катажина Зданович, в обоих случаях мигранты сломали заборы, применив силу. По данным пограничной службы, некоторых людей удалось вернуть обратно на линию границы.

Представитель пограничной службы Михал Токарчик позднее заявил, что одну из групп, которая пыталась перейти границу в районе Беловежи, задержали, пишет Polskie Radio Lublin.

"У них было различное оборудование и инструменты. Некоторым удалось пересечь эту границу. Все они были задержаны. Было принято решение депортировать их из Польши. Их сопроводили к государственной границе", - рассказал он.



Позже министр обороны Мариуш Блащак заявил, что все проникшие в Польшу мигранты задержаны.

"Это была неспокойная ночь... Все те, кто проник, были задержаны", — сказал он.

В то же время, ситуация в лагере мигрантов под Кузницей более спокойная. С белорусской стороны находится не менее нескольких сотен человек, беларусы их кормят. У иностранцев есть палатки и спальники, они разводят костры. С белорусской стороны мигрантов охраняют силовики.

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Читайте также, на белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму, в одном из видеороликов можно увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу.

Кроме того, в Министерстве обороны Польши заявили о боевой готовности на границе с Беларусью. Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат, вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации объявлена готовность защищать польскую границу.

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