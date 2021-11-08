Польша объявила боевую готовность на границе с Беларусью [ Редактировать ]
В Министерстве обороны Польши заявили о боевой готовности на границе с Беларусью. Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте министра обороны Польши Мариуша Блащака.
"На границе дежурят более 12 тысяч солдат. Мы подняли состояние боевой готовности. Вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации мы готовы защищать польскую границу", - написал он.
Ранее мы писали о том, что в Беларуси заявили о начале общенациональной забастовки.
Ранее мы писали о том, что лидеры Европейского союза приняли решение ввести новые санкции против Беларуси. В частности, из-за увеличения нелегальной миграции.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
По его мнению, китайский и российский препарат "зарекомендовали себя лучше"
Причиной смерти стало падение с высоты
Инициатива исходит от Министерства образования и науки
Соответствующее решение правительство приняло во время внеочередного заседания
В 2021 году Черная пятница начнется 26 ноября и продлится до 29 ноября