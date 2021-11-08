В Министерстве обороны Польши заявили о боевой готовности на границе с Беларусью. Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"На границе дежурят более 12 тысяч солдат. Мы подняли состояние боевой готовности. Вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации мы готовы защищать польскую границу", - написал он.

Ранее мы писали о том, что в Беларуси заявили о начале общенациональной забастовки.

Ранее мы писали о том, что лидеры Европейского союза приняли решение ввести новые санкции против Беларуси. В частности, из-за увеличения нелегальной миграции.

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