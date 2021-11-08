В Министерстве внутренних дел Литвы заявили об отправке военных к польско-белорусской границе. Это связано со стремительным потоком мигрантов со стороны Беларуси.

"Литва перебрасывает войска к границе с Беларусью, чтобы подготовиться к возможному притоку мигрантов", - говорится в сообщении.

Указано, что в МВД Литвы отказываются называть количество солдат, которые будут перемещены к границам и где именно они будут размещены, сославшись на соображения безопасности.

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