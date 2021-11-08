На белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму. Об этом сообщило издание Wyborcza.pl.

В одном из видеороликов можно увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу. Среди них есть маленькие дети.

Еще в воскресенье, 7 ноября, министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщил в Twitter, что ситуация на польско-белорусской границе "становится все более напряженной".

Tak sytuacja obecnie wygląda z perspektywy migrantów.. pic.twitter.com/QvkPx9I3fy — Mischa Von Jadczak (@michaljadczak) November 8, 2021



По его словам, в связи с тем, что ситуация становится все более напряженной, к границе уже стянуто более 12 тысяч солдат. Военных подняли в состояние боевой готовности.

Na granicy pełni służbę już ponad 12 tys. żołnierzy. Podnieśliśmy stan gotowości @terytorialsi. Wspólnie ze służbami MSWiA jesteśmy przygotowani do obrony polskiej granicy. https://t.co/1HtsNJEsGU — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 8, 2021

Напомним, в понедельник утром 8 ноября пресс-секретарь Подляского пограничного отряда майор Катаржина Зданович признала в интервью Wyborcza, что в воскресенье было больше попыток пересечь "зеленую" границу со стороны больших групп беженцев, пытающихся добраться из Беларуси в Польшу, но у самого перехода Брузга - Кузница или в непосредственной близости от него таких событий не было.

Она признала, что польские пограничники также наблюдают за собирающимися здесь группами, готовыми перейти на польскую сторону.

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