Назначена новая глава НСЗУ [ Редактировать ]
В среду, 10 ноября, назначили новую главу Нацслужбы здоровья Украины. Ею стала бывшая замглавы Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак. Об этом заявила народный депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина в Facebook.
Сегодня Правительство, по представлению министра Виктора Ляшко, назначило Председателем НСЗУ Наталью Гусак… Я бы очень хотела поверить, что Наталье удастся наладить работу НСЗУ, внедрить новые механизмы работы с больницами, а также стать полноценным игроком в этой сфере.
Наталья Гусак с января 2020 года работает заместителем главы Черновицкой ОГА. Она курирует медицинское направление, а также возглавляет госпитальный совет. Ранее она была региональным координатором по поддержке реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях программы ULEAD с Европой.
Напомним, что в ходе заседания рассматривался ряд правительственных кадровых вопросов.
Так, депутатами был уволен министр экономики Украины Алексей Любченко. Также Рада уволила министра экологии Романа Абрамовского.
Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова также отправили в отставку.
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