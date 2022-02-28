Страны ЕС передают Украине боевые самолеты [ Редактировать ]
Самолеты, которые Украине передаст Евросоюз сегодня:
- Болгария - Mig-29 и Su-25;
- Польша - Mig-29;
- Словакия - Mig-29.
Количество самолетов засекречено.
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