За пару месяцев Россия может лишиться большинства лекарств [ Редактировать ]
В ближайшие месяцы фарминдустрия столкнется с нехваткой сырья для изготовления лекарств. Запасов у производителей осталось на 3-6 месяцев.
Введенные на сегодняшний день Европой и США санкции напрямую не коснулись фарминдустрии России. Но запрет на ввоз импортных компонентов может лишить РФ широкой группы медикаментов. Около 80–85% российских препаратов изготавливаются из импортных субстанций. В 2021 году 76,7% ввезенного в Россию сырья пришлось на Индию и Китай, 19,7% - на страны Евросоюза.
Импорт из ЕС сегодня практически невозможен. Азиатские импортеры из-за существенно возросших рисков просят полную предоплату за товар.
Ограничения на операции с валютой также существенно усложняют процесс. В конечном итоге рост себестоимости производства отразится на ценах на препараты. Вероятно, ценники вырастут стремительнее, чем ослабевает курс, есть и другие расходные статьи, которые увеличиваются.
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