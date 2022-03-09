В ближайшие месяцы фарминдустрия столкнется с нехваткой сырья для изготовления лекарств. Запасов у производителей осталось на 3-6 месяцев.

Введенные на сегодняшний день Европой и США санкции напрямую не коснулись фарминдустрии России. Но запрет на ввоз импортных компонентов может лишить РФ широкой группы медикаментов. Около 80–85% российских препаратов изготавливаются из импортных субстанций. В 2021 году 76,7% ввезенного в Россию сырья пришлось на Индию и Китай, 19,7% - на страны Евросоюза.

Импорт из ЕС сегодня практически невозможен. Азиатские импортеры из-за существенно возросших рисков просят полную предоплату за товар.

Ограничения на операции с валютой также существенно усложняют процесс. В конечном итоге рост себестоимости производства отразится на ценах на препараты. Вероятно, ценники вырастут стремительнее, чем ослабевает курс, есть и другие расходные статьи, которые увеличиваются.