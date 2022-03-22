Российские врачи во время своей практики столкнулись с дефицитом более чем 80 лекарственных препаратов, в том числе инсулина, а также препаратов для желудка и щитовидной железы. Об этом свидетельствуют результаты опроса профессионального сообщества "Врачи.рф", сообщают "Ведомости".

Среди дефицитных лекарств:

противовоспалительные (детский нурофен),

гастроэнтерологические (урсофальк),

противоэпилептические и противосудорожные (финлепсин, депакин, диазепам, карбамазепин, латуда 56),

антидепрессанты (пароксетин, анафранил) и антипсихотики (рисполепт),

комбинированные оральные контрацептивы,

препараты менопаузальной гормональной терапии (фемостон, эстрожель, анжелик, дивина, климонорм, дивигель, ярина, утрожестан),

инсулин (левемир, новорапид, апидра, трулисити),

препараты для терапии сахарного диабета (оземпик, саксенда, метформины, джардинс, тражента, янувия),

препараты для терапии щитовидной и паращитовидных желез (эутирокс, L-тироксин, трийодтиронин, вигантол).

Из-за вторжения в Украину западные фармацевтические компании отказались поставлять в россию препараты. Власти РФ успокаивали население, что покроют спрос на лекарства за счет отечественных производителей и индийских фармкомпаний.