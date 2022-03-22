Российские врачи массово жалуются на нехватку важных лекарств [ Редактировать ]
Российские врачи во время своей практики столкнулись с дефицитом более чем 80 лекарственных препаратов, в том числе инсулина, а также препаратов для желудка и щитовидной железы. Об этом свидетельствуют результаты опроса профессионального сообщества "Врачи.рф", сообщают "Ведомости".
Среди дефицитных лекарств:
- противовоспалительные (детский нурофен),
- гастроэнтерологические (урсофальк),
- противоэпилептические и противосудорожные (финлепсин, депакин, диазепам, карбамазепин, латуда 56),
- антидепрессанты (пароксетин, анафранил) и антипсихотики (рисполепт),
- комбинированные оральные контрацептивы,
- препараты менопаузальной гормональной терапии (фемостон, эстрожель, анжелик, дивина, климонорм, дивигель, ярина, утрожестан),
- инсулин (левемир, новорапид, апидра, трулисити),
- препараты для терапии сахарного диабета (оземпик, саксенда, метформины, джардинс, тражента, янувия),
- препараты для терапии щитовидной и паращитовидных желез (эутирокс, L-тироксин, трийодтиронин, вигантол).
Из-за вторжения в Украину западные фармацевтические компании отказались поставлять в россию препараты. Власти РФ успокаивали население, что покроют спрос на лекарства за счет отечественных производителей и индийских фармкомпаний.
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