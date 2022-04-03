В Україні зачинилася половина аптек - ВООЗ [ Редагувати ]
В Україні зачинилася половина аптек. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.
За інформацією ВJОЗ, багато медпрацівників звільнилися або не можуть виконувати свої обов'язки.
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