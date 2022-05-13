В районі Ізюма і Сіверськодонецька окупанти докладають значних зусиль, намагаючись домогтися прориву до Слов'янська і Краматорська. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Основним завданням на цьому напрямку є оточення Збройних сил України в зоні ООС, ізолюючи їх від підтримки або підкріплення з боку підрозділів на заході країни.

У відомстві додали, що українські сили успішно запобігли спробі переправи російських військ через річку на Донбасі.

Кадри показують, що під час переправи через річку Сіверський Донець на захід від Сіверськодонецька росія втратила значні бронетанкові маневрені елементи щонайменше однієї батальйонної тактичної групи, А також розгорнуті понтонні засоби наведення мостів.

У Міноборони Британії заявили, що проведення переправ через річки в умовах протистояння є вкрай ризикованим маневром і говорить про тиск, який відчуває російське командування у зв'язку з необхідністю досягнення прогресу в операціях на сході України.