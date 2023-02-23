Країни-союзниці розглядає варіанти постачання Україні винищувачів-бомбардувальників четвертого та п'ятого поколінь. Про це в інтерв'ю газеті The Washington Post заявила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.

Ми думаємо не лише про майбутні весни бої, а й про майбутнє української армії. Ми продовжуємо вести ці переговори як усередині [американської адміністрації], розглядаючи довгострокові [потреби Києва у] протиповітряній обороні, так і з Україною. Деякі країни в Європі зацікавлені у наданні цих [літаків]. І, як [раніше] заявив президент [США Джо Байден], це рішення належить ухвалювати ним... Але, знову-таки: йдеться про мінливу картину, за якої ми розглядаємо, що [саме] потрібно Україні.

[[НОВОСТЬ-2466375-Вашингтон може дозволити союзникам передати винищувачі F-16 Україні: якими є передумови]]

Питання постачання винищувачів Україні почали обговорювати після того, як через 11 місяців російського вторгнення країни-союзниці домовились про постачання танків західного виробництва.

Німеччина та Велика Британія поки що виключають постачання винищувачів, у Франції цього не виключають за дотримання низки умов.

Компанія Lockheed Martin, яка виробляє F-16, заявила про готовність постачати літаки країнам, які передадуть свої борти Україні.

Президент США Джо Байден заявив про відмову постачати Києву винищувачі F-16 30 січня. Тоді він не пояснив своє рішення, однак газета The Washington post повідомила 1 лютого, що деякі посадовці Пентагону зі скептицизмом поставилися до цих слів Байдена.

За свідченням газети, у військовому відомстві "передбачають потенційне схвалення" передачі F-16 або варіант, коли союзники Вашингтона нададуть Києву ці куплені у Сполучених Штатів літаки з дозволу американської сторони.