Україна отримає сучасні винищувачі на зразок британського Eurofighter Typhoon лише після закінчення російської збройної агресії. Про це в інтерв'ю німецькому Spiegel заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

"Швидких поставок винищувачів не буде", принаймні, у найближчі півроку, заявив глава Міноборони Сполученого Королівства.

За словами Воллеса, "пройде багато часу, перш ніж хтось поставить Україні винищувачі".

Тим більше сучасні літаки, такі як Eurofighter, який ми у Великій Британії називаємо Typhoon, будуть поставлені на Україну лише після війни. Такий консенсус склався серед західних партнерів.

Раніше джерела Sky News повідомляли, що винищувачі Typhoon не використовуються у бойових діях, а призначені для тренувань пілотів.

Питання постачання винищувачів Україні почали обговорювати після того, як через 11 місяців російського вторгнення країни-союзниці домовились про постачання танків західного виробництва.

Німеччина поки що виключає постачання винищувачів, у Франції цього не виключають за дотримання низки умов.

Компанія Lockheed Martin, яка виробляє F-16, заявила про готовність постачати літаки країнам, які передадуть свої борти Україні.

Президент США Джо Байден заявив про відмову постачати Києву винищувачі F-16 30 січня. Тоді він не пояснив своє рішення, однак газета The Washington post повідомила 1 лютого, що деякі посадовці Пентагону зі скептицизмом поставилися до цих слів Байдена.

За свідченням газети, у військовому відомстві "передбачають потенційне схвалення" передачі F-16 або варіант, коли союзники Вашингтона нададуть Києву ці куплені у Сполучених Штатів літаки з дозволу американської сторони.