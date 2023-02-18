Україна отримає винищувачі лише після закінчення бойових дій - Воллес [ Редагувати ]
Україна отримає сучасні винищувачі на зразок британського Eurofighter Typhoon лише після закінчення російської збройної агресії. Про це в інтерв'ю німецькому Spiegel заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
"Швидких поставок винищувачів не буде", принаймні, у найближчі півроку, заявив глава Міноборони Сполученого Королівства.
За словами Воллеса, "пройде багато часу, перш ніж хтось поставить Україні винищувачі".
Тим більше сучасні літаки, такі як Eurofighter, який ми у Великій Британії називаємо Typhoon, будуть поставлені на Україну лише після війни. Такий консенсус склався серед західних партнерів.
Раніше джерела Sky News повідомляли, що винищувачі Typhoon не використовуються у бойових діях, а призначені для тренувань пілотів.
Питання постачання винищувачів Україні почали обговорювати після того, як через 11 місяців російського вторгнення країни-союзниці домовились про постачання танків західного виробництва.
Німеччина поки що виключає постачання винищувачів, у Франції цього не виключають за дотримання низки умов.
Компанія Lockheed Martin, яка виробляє F-16, заявила про готовність постачати літаки країнам, які передадуть свої борти Україні.
Президент США Джо Байден заявив про відмову постачати Києву винищувачі F-16 30 січня. Тоді він не пояснив своє рішення, однак газета The Washington post повідомила 1 лютого, що деякі посадовці Пентагону зі скептицизмом поставилися до цих слів Байдена.
За свідченням газети, у військовому відомстві "передбачають потенційне схвалення" передачі F-16 або варіант, коли союзники Вашингтона нададуть Києву ці куплені у Сполучених Штатів літаки з дозволу американської сторони.
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