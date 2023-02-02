Це і справді абсолютно новий поворот! Від позиції, коли надання сучасних американських винищувачів навіть не обговорювали, США перейшли до ситуації, коли звучить обережне "так". У свіжому номері газета Politico першою повідомляє із посиланням на співрозмовників у Пентагоні, що "США можуть дозволити союзникам передати Києву винищувачі F-16". Так, Америка поки не готова відкрити свої ангари.

Але це "ні" не означає, що Вашингтон заважатиме зробити це партнерам, які мають американські літаки і захочуть їх передати. Через експортні обмеження, США у кожному випадку мають давати дозвіл будь-якому покупцю передати придбані у них винищувачі. І от - за даними співрозмовників газети у Пентагоні, - "якщо інші країни, що вже мають у себе F-16, вийдуть із такою ініціативою, оборонне відомство США відкрите до переговорів щодо деталей поставок". І це відкриває величезні можливості, бо зараз, за офіційними даними, є понад три тисячі (!) винищувачів F-16 у робочому стані у 25-ти країнах світу.

Але для цього потрібна спільна позиція союзників. А із цим поки не все так просто. Зокрема, вагається Лондон. Офіційний представник британського прем'єра, Ріші Сунака, заявив, що відправляти британські винищувачі в Україну "недоцільно"… Мовляв, "потрібні місяці, щоб навчитися літати". Але з одного боку, тут йдеться не про F-16, королівські ВПС використовують здебільшого іншу модель, F-35. А з іншого - не всі у Британії є настільки скептичними. Ось що відповів на моє запитання Борис Джонсон.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії (2019-2022):

Пам'ятаю, мені говорили – "поставки танків - це неправильно". А зараз світ надає Україні танки. Так і з цим… Моя позиція - давайте продовжувати переговори, але - не тягнути! Це життєво необхідно, щоб Україна отримала озброєння, яке їй потрібне - так швидко, як тільки можна! Ось що було б "людяно" стосовно України і цілого світу.

Білий дім щодо аргументу Даунінг-стріт, мовляв, "ще треба навчитися літати" - він насправді є вагомим. Саме томув Конгресі так активно обговорюють останніми днями ідею профінансувати програму навчання українських льотчиків у США.

Донедавна на такі тренування була негласна заборона - казали, все може бути організоване тільки у Європі. Але от вам перший виняток - українців навчають використовувати "Петріоти" у Форт-Сіл в Оклахомі.

Джеймс Ленкфорт, сенатор від Оклахоми:

Так, в Оклахомі українців вчать використовувати ракетні батареї "Петріот". Це системи, які так потрібні для захисту неба і від дронів, і від ракет, які можуть прилітати. І вони здатні ефективно це все збивати. Та зброя, яка вже є в Україні - вона застосовується дуже вдало. Тож зараз переходимо до складнішої зброї. Більш ефективної, але і більш складної. І знаєте - навчання, яке зазвичай у американців забирає цілий рік - українці пройдуть лише за кілька місяців. Аби повернутися додому якомога швидше. І навчання відбувається просто зараз, в Оклахомі.

А оскільки прецедент уже створено, Штати могли б прийняти і пілотів. І те, що я почув у розмовах в американських коридорах влади, - наявність підготовленої авіаційної команди (коли Україна мала б і сертифікованих льотчиків, і готовий персонал для ремонту і технічного обслуговування літаків) стало б основним аргументом, аби американська адміністрація пом'якшила позицію й погодилася передавати - і власні F-16. Ще один аспект - Конгрес, де із січня змінилася конфігурація влади, чекає від України абсолютної прозорості щодо допомоги, яку Київ вже отримав, - ділиться зі мною сенатор-республіканець.

Джеймс Ленкфорт, сенатор від Оклахоми:

Виклик зараз у тому, щоб чітко визначитись - куди ми рухаємося, чим має закінчитися ця війна, як ми можемо контролювати ефективність використання коштів… Це все складно зробити в умовах війни. Тож наші пріоритети - вже зараз подумати, як будуть покарані ті, хто несе відповідальність за розв'язання війни. І як Штати можуть зробити найбільший вплив. Ми ділимося розвідувальною інформацією, іншими даними, даємо зброю, організовуємо тренінги, навіть їжу. Америка насправді робить багато! Навіть електропостачання в Україні відновлює. А головне - це інформація, це критично на цій війні. Всі зараз чомусь сконцентровані лише на одному аспекті допомоги – літаках, але є сто інших аспектів, щоб допомогти!

Тут варто розуміти: політичні та військові рішення - прерогатива президента Байдена та його команди. Тобто "зелене світло" надати F-16 може лише перша особа США. А от конгресмени - здатні своїм рішення виділити будь-яке фінансування. Що цікаво - сто мільйонів для підготовки українських пілотів уже є, за них торік проголосували.

Марсі Каптур, американська конгресвумен:

Немає сумнівів: українці - чудові пілоти. І ще більше пройдуть підготовку, щоб допомогти Україні перемогти. Але тут ми маємо діяти у коаліції - це не те, що США здатні здійснити самостійно.

Але коли у грудні Конгрес виділив цей рекордний "український" пакет - 45 мільярдів доларів на 2023-й - багато хто вирішив, що цих грошей на рік і вистачить. Але "арифметика воєнного часу" - складна. Український Мінфін зараз оцінив потреби у західній допомозі для економіки у три мільярди доларів на місяць. За даними, які є в конгресі США, ще додаткові три мільярди щомісяця. Простий розрахунок демонструє, що виділених Америкою коштів на весь рік не вистачить для підтримки. Тому треба вже зараз думати над додатковими пакетами фінансування.

Майк Квиглі, американський конгресмен:

Ми почали фінансувати і надавати допомогу виходячи з того, що війна закінчиться досить швидко. Але зараз, на превеликий жаль, все переросло у брутальну затяжну війну. Путіну не до ескалації - він вперто робить все можливе, щоб вирвати перемогу. І ми просто маємо дати Україні однакові можливості.

Отже, Україна і надалі залишатиметься однією з головних тем для внутрішніх дискусій у США. Але важливо не це, не суперечки між демократами і республіканцями, не "перетягування канату" між Конгресом і Білим домом… Куди важливіше тенденція: рішення, які ще не так давно вважали нереальними, зараз - на порядку денному!