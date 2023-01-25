Виробник F-16 готовий постачати літаки тим країнам, які передадуть свої борти Україні [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Компанія Lockheed Martin, яка виробляє F-16, заявила про готовність постачати літаки країнам, які передадуть свої борти Україні.
Про це повідомляє головний операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон, якого приводить Financial Times.
"Було багато розмов про передачу третім сторонам F-16, внаслідок чого країни реекспортуватимуть свої американські літаки в Україну для захисту повітряного простору. Lockheed не бере безпосередньої участі у переговорах про можливе постачання Києву військових літаків", - заявив Френк Сент-Джон.
За його словами, компанія збирається нарощувати виробництво F-16 у Грінвіллі (США). Нові літаки будуть потрібні тим країнам, які захочуть передати свої борти для України.
Видання зазначає, що уряд США повинен схвалити продаж або передачу третім країнам винищувачів американського виробництва, а це означає, що європейським країнам буде потрібна політична підтримка з боку адміністрації президента США Джо Байдена. Європейські офіційні особи заявили, що реекспорт F-16 безпосередньо в Україну державами-членами ЄС є одним із варіантів.
Декілька систем озброєння Lockheed відіграють ключову роль на полі бою в Україні, у тому числі високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS), керована реактивна система залпового вогню (GMLRS), ракети Javelin та нещодавно поставлена система протиракетної оборони Patriot.
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