Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився проти надання Україні винищувачів для відбиття російської агресії. Про це він заявив в інтерв'ю Suddeutsche Zeitung.

Я вважаю, що цей варіант виключений. Винищувачі є набагато складнішими системами, ніж бойові танки, і мають зовсім іншу дальність польоту та вогневу міць. Там ми б заглибилися у виміри, від яких я б зараз дуже застерігав.

За інформацією Politico, західні союзники обговорюють передачу винищувачів Україні. Обговорення поставок винищувачів буде складнішим, ніж дискусія навколо танків.

Кілька європейських дипломатів повідомили, що в їхніх країнах постачання винищувачів Києву більше не вважається поганою ідеєю. При цьому серед союзників України є побоювання, що цей крок може призвести до більшої ескалації конфлікту.

За інформацією Politico, Білий дім повідомив Києву, що передача винищувачів наразі неможлива. Однак, як зазначає видання, раніше США також відмовлялися постачати системи залпового вогню HIMARS і бойові танки, але в результаті це озброєння були передані Україні.

25 січня Німеччина та США анонсували постачання важких танків Leopard 2 та Abrams Україні, також про плани поставити важке озброєння повідомили інші країни.

Після цього президент України Володимир Зеленський сказав, що ЗСУ також необхідні літаки, артилерія та ракети великої дальності. У Міноборони України того ж дня заявили, що відомство наполягатиме на передачі винищувачів четвертого покоління, таких як американський F-16.

Про готовність поставити винищувачі раніше заявляли у Нідерландах і Словаччині.