Зеленський провів важливу розмову з прем'єром Канади: що обговорили [ Редагувати ]
У вівторок, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Під час переговорів вони обговорили ситуацію на фронті.
"Подякував йому за 2,4 мільярда канадських доларів допомоги українському бюджету та вагому оборонну підтримку. Докладно обговорили ситуацію на полі бою та подальші безпекові потреби України", - написав Зеленський.
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