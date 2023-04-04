"У них ще є час піти, інакше знищимо": Зеленський про контрнаступ

Всі тимчасово окуповані території України будуть звільнені, а якщо російські війська не підуть звідти, то їх знищать. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час поїздки в селище Ягідне Чернігівської області