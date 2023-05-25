Освіта в України: яким був цей навчальний рік та чи встигли діти здобути знання [ Редагувати ]
Відео, зняте на подвір'ї зруйнованої школи у Харкові. Вальс випускників серед руїн - мимоволі став символом усього навчального року, що минає. «Руській мір» позбавив дитинства тисячі дітей, вдаривши по системі освіти в Україні ракетами й "шахедами". Але не зламав її.
Яким був цей навчальний рік і чи встигли діти отримати хоча б якісь знання - розкаже Роман Барашев.
Вони говорили, що не стріляють по цивільних. Насправді ж вбивають навіть дітей. Казали: не руйнуватимуть нічого, крім військових об'єктів. Втім, залишають по собі руїни в мирних містах.
Олег Єресько гендиректор директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН України:
Ледь не щодня констатуємо нові випадки пошкодження або руйнації закладів освіти.
За даними Міністерства освіти, через повномасштабну агресію росії в Україні пошкоджено майже 3 тисячі навчальних закладів. 260 - знищено повністю.
Людмила Костюченко, заступниця директора Ірпінського ліцею №3:
Тут стояв мій стіл робочий, тут стояли столи для моїх колег.
Рани третього ліцею в місті Ірпінь на Київщині - сліди рашистського вторгнення. Ці кадри ми зняли рік тому. У закладі вщент вигоріли десятки кабінетів, знищено дах.
Ось тут в оцей клас потрапив снаряд, зробив таке пошкодження.
Роман Барашев, кореспондент:
Зараз на цьому об'єкті працюють будівельники здебільшого з Харківської й Донецької областей. І вони обіцяють, що оновлений ліцей відкриє свої двері вже 1 вересня цього року.
Весь навчальний рік учні цього ліцею не ходили на уроки - заняття вчителі проводили дистанційно.
Станіслав Федоров, директор Ірпінського ліцею №3:
Безпосередньо мій син - учень 2-го класу - перебуває в Німеччині, навчається в німецькій школі очно.
А коли приходить зі школи - приєднується до онлайн-занять із вчителями рідного Ірпінського ліцею, що займаються у другу зміну.
Станіслав Федоров, директор Ірпінського ліцею №3:
Якість кульгає, основне завдання, коли ми повернемося до офлайн-навчання - дати якийсь період на повторення.
За даними Міносвіти, зараз у школах, ліцеях та гімназіях України загалом навчаються трохи більш як 4 мільйони учнів. З них 500 тисяч живуть за кордоном. Кожен третій школяр - навчається дистанційно. Приблизно кожен четвертий заклад середньої освіти в Україні працює тільки в дистанційному режимі, бо там нема укриттів.
Олег Єресько, гендиректор директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН України:
Рік тому менше половини закладів освіти були оснащені укриттями, за цей рік майже 75% шкіл мають власні укриття. Держава, не зважаючи на оборонні потреби, знайшла можливість виділити півтора мільйона гривень на допомогу місцевим бюджетам, на спорудження укриттів.
Цей ліцей у селі Святопетрівське на Київщині працює за змішаним форматом навчання. Бо у закладі - вдвічі більше дітей, ніж може розміститися в укритті.
Сергій Защитинскький, директор Святопетрівського академічного ліцею:
Укриття ми почали облаштовувати влітку, і до 1 вересня воно було на 90% закінчено.
Учнів побільшало, бо на Київщину зараз переїхало чимало переселенців, розповідає директор.
Сергій Защитинскький, директор Святопетрівського академічного ліцею:
Прибувають практично щотижня. Близько 100 дітей внутрішньо переміщених в різних класах.
Надія Фаюра, учениця 8-го класу:
Взагалі-то я з Донецька, але у 2014 році я переїхала в Маріуполь, і коли почалися воєнні дії - в мій будинок прилетіла ракета, і, на жаль, в мене загинули там домашні тварини, а також мій найкращий друг, який жив у сусідньому будинку.
Майя Самохіна, вчителька української мови та літератури:
Багато тут діток з різних куточків - з Харкова, з Бахмута, із Марганця, із Нікополя. Багато переселенців.
Вчителька української мови Майя Самохіна - сама з Нової Каховки. З жахом згадує дні, що провела в окупації.
Майя Самохіна, вчителька української мови та літератури:
Моя Новокаховська гімназія залишилась там розгромлена. Забиті шибки піддонами, дерев'яними плівками, стоїть, чекає нас, а дочекається коли, не знаю.
Важкі спогади, ворожі обстріли, поганий сон - у стані постійного потрясіння важко навчати. Ще важче - навчатися.
Іван Юрійчук, заступник голови Держслужби якості освіти України:
Переміщення дітей, вчителів в межах України та за кордон, погіршення психологічного стану, матеріально-технічні втрати, які ми маємо, зміни у режимах навчання, зрештою втрата доступу до навчання багатьма учасниками освітнього процесу, все це суттєво позначається на результатах навчання учнів.
Надія Фаюра, учениця 8-го класу:
Із-за постійних тривог - це хвилювання, стрес, особливо після ситуації в Маріуполі. У мене взагалі було дуже погано з навчанням, але в співпраці з психологами різними в мене покращився стан, я почала приходити до тями.
Іван Юрійчук, заступник голови Держслужби якості освіти України:
Потрібно думати про те, як ми будемо покращувати в першу чергу психологічно-емоційний стан учнів. Понад 6000 вчителів пройшли у нас навчання з психолого-емоційної підтримки, ми навчали вчителів, як себе тримати в ресурсі, як цим стабільним станом ділитися з учнями, з батьками.
Розуміючи всі виклики війни, у Міносвіти планують дещо знизити навантаження на дітей і скоротити кількість предметів для школярів принаймні старшої школи. Радять батькам і дітям надолужувати матеріал, що не був засвоєний протягом року, самостійно - під час літніх канікул. Наголошують: навіть в умовах війни в жодному разі не можна опускати руки.
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