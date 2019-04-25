У січні цього року у кіпрському суді розглядалася справа щодо посягання офшорних компаній на торгові марки української горілки.

Позивачем у справі виступали кілька офшорних компаній, серед яких - "І-Бі-Сі Беверідж Кампані ЛТД та "Зафорпо Венчез ЛТД", та кіпрські бізнесмени на ім'я Джонатан Вейл, Ніл Сміт.

Обидва - власники вищезазначених офшорів. Інтереси Вейла та Сміта у суді захищав юрист на ім'я Джеймс Харт.

Ім'я останнього широко відоме й в Україні. Зокрема, Харт є партнером відомої у столиці юркомпанії "Hillmont Partners"

"Адвокати "Hillmont Partners" є професіоналами в питаннях судових процесів, успішно захищають транснаціональні корпорації від спроб рейдерських захоплень...", - так характеризує діяльність своїх партнерів "Hillmont Partners".

Примітно, що Харт, який має честь представляти відому компанію, засвітився в рішенні міжнародного суду у справі про рейдерство. Але не в якості постраждалого. Так, Харт допомагав кіпрським бізнесменам через суд відібрати торгові марки української горілки. Проте у підсумку програв.

Суд таки заборонив Сміту, Вейлу та зареєстрованим на них офшорам "використовувати українські горілчані торгові марки", "відчужувати їх" та вчиняти з ними будь-які інші дії. Рішення міжнародної судової інстанції набрало законної сили наприкінці січні поточного року.

Цікавим у цій історії видається той факт, що проти інтересів українського бізнесу працює людина, яка приїхала свій юридичний бізнес будувати саме в Україні. Та все ж радує та обставина, що кіпрські суди чесніші та об’єктивніші за українські.