Растения замедляют развитие раковых опухолей - исследование [ Редактировать ]
Ученые кафедры фармации Национального университета Сингапура в ходе трехлетнего исследования обнаружили пять растений, которые имеют противораковые свойства. В подавлении опухолевого роста особенно эффективными оказались три вида, сообщает Medical News Today.
Выбор растений для исследования был определен тем, что их чаще всего используют в качестве традиционных лекарственных средств для лечения рака в странах Юго-Восточной Азии.
По результатам ученых, такими растениями оказались:
- бандикутовая ягода (Leea Indica);
- белалай гаджа (Clinacanthus Nutans);
- вампи (Clausena lansium);
- шелковочашечник курчавый (Strobilanthes crispus);
- вернония (Vernonia amygdalina);
- прутняк трехлистный (Vitex trifolia).
Ученые использовали свежие, здоровые и зрелые листья растений, из которых добывали лечебный экстракт. Во время исследования специалисты выявляли, каким образом они влияют на раковые клетки матки, шейки матки, печени, толстой кишки, молочной железы, яичников и лейкемии.
Оказалось, что три вида растений обладают ярко выраженной противораковой активностью: бандикутовая ягода, вернония, прутняк трехлистный. Им удалось подавить все семь очагов раковых клеток.
по теме
Рак мозга: названы главные симптомы
Ученые проанализировали данные более тысячи пациентов с опухолью мозга и выделили основные симптомы, на которые жаловались больные в начале болезни
Какие продукты полезны для работы мозга
Эти продукты содержат большое количество лютеина, обеспечивающего долгое нейронное здоровье.
Здоровое питание: диетолог рассказала об основных правилах
Известный диетолог поделилась основами правильных пищевых привычек
В Украине появятся новые должности врачей
В Украине появятся врачи физической и медицинской реабилитации, физические и эрготерапевты
Чем опасен шашлык: ответ специалистов
Жарить мясо на природе или на даче - это один из самых популярных способов провести выходные с семьей и друзьям