Ученые кафедры фармации Национального университета Сингапура в ходе трехлетнего исследования обнаружили пять растений, которые имеют противораковые свойства. В подавлении опухолевого роста особенно эффективными оказались три вида, сообщает Medical News Today.

Выбор растений для исследования был определен тем, что их чаще всего используют в качестве традиционных лекарственных средств для лечения рака в странах Юго-Восточной Азии.

По результатам ученых, такими растениями оказались:

бандикутовая ягода (Leea Indica);

белалай гаджа (Clinacanthus Nutans);

вампи (Clausena lansium);

шелковочашечник курчавый (Strobilanthes crispus);

вернония (Vernonia amygdalina);

прутняк трехлистный (Vitex trifolia).

Ученые использовали свежие, здоровые и зрелые листья растений, из которых добывали лечебный экстракт. Во время исследования специалисты выявляли, каким образом они влияют на раковые клетки матки, шейки матки, печени, толстой кишки, молочной железы, яичников и лейкемии.

Оказалось, что три вида растений обладают ярко выраженной противораковой активностью: бандикутовая ягода, вернония, прутняк трехлистный. Им удалось подавить все семь очагов раковых клеток.