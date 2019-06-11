Мужчина затащил на пустырь и жестоко изнасиловал беременную [ Редактировать ]
В Одесской области беременная 18-летняя девушка написала заявление в полицию об изнасиловании. Жестокое преступление было совершено на пустыре недалеко от улицы Приморской.
Сотрудники полиции выяснили, что половое преступление совершил 26-летний молодой человек, который, к слову, ранее был судим. Известно, что правоохранители уже задержали насильника.
Девушка поделилась, что приехала в город навестить подругу. Вместе с ней в компании друзей ребята отправились в кафе, где отдыхали и общались. Среди них и находился преступник.
Насильнику грозит от 5 до 10 лет по ч. 2 ст. 152 УК Украины "Изнасилование женщины, которая очевидно для виновника была в состоянии беременности".
Раньше сообщалось о том, что в столичной маршрутке зверски избили женщину, а также что в Кривом Роге работник выпал из кабины и погиб.
по теме
На Донбассе двое украинских военных получили ранения
Боевики на Донбассе продолжают обстрелы, двое украинцев ранены
Ревнивый муж до смерти забил женщину
В Белой Церкви медики госпитализировали женщину без сознания
Украла 1,3 млн и спряталась в шкафу: виртуозный бухгалтер погорела на взятке
Главный бухгалтер "Укрпочты" под Киевом погорела на взятке
Под кинотеатром "Киев" протестуют люди: что произошло (фото)
Возле кинотеатра "Киев" в столице Украины проходит акция протеста
Ураган под Херсоном: ветер повалил 50 деревьев в селе, повреждена школа
Под Херсоном шквальный ветер повалил около 50 деревьев