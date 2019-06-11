В Одесской области беременная 18-летняя девушка написала заявление в полицию об изнасиловании. Жестокое преступление было совершено на пустыре недалеко от улицы Приморской.

Сотрудники полиции выяснили, что половое преступление совершил 26-летний молодой человек, который, к слову, ранее был судим. Известно, что правоохранители уже задержали насильника.

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Девушка поделилась, что приехала в город навестить подругу. Вместе с ней в компании друзей ребята отправились в кафе, где отдыхали и общались. Среди них и находился преступник.

Насильнику грозит от 5 до 10 лет по ч. 2 ст. 152 УК Украины "Изнасилование женщины, которая очевидно для виновника была в состоянии беременности".

Раньше сообщалось о том, что в столичной маршрутке зверски избили женщину, а также что в Кривом Роге работник выпал из кабины и погиб.