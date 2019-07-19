17 июля по просьбе кандидата в народные депутаты Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по округу № 176 Дмитрия Новицкого лидер партии Юрий Бойко встретился с работниками Новопокровского комбината хлебопродуктов, который находится в Чугуевском районе.

В ходе встречи, на которую пришло около 100 человек, выяснилось, что власть пытается незаконными методами назначить человека, не имеющего никакого доверия трудового коллектива, вместо действующего директора, который вывел предприятие из кризиса.



"Единственный вопрос, который волнует наше предприятие сегодня, - это рейдерский захват с нарушением всех законодательных норм. Действующие народные депутаты совершено не обращают внимания на данную проблему. Надеемся, что Вы услышите нас, поможете и не допустите рейдерских захватов по всей Украине", - попросила Юрия Бойко председатель совета трудового коллектива Инна Педан.



Решением этого вопроса парламентарий пообещал заняться безотлагательно.

"Ситуация на самом деле дикая. Предприятие было выведено из прорыва назначенным директором, который обеспечил нормализацию финансовой ситуации, выплату зарплат людям. Предприятие работает, и вдруг кому-то вздумалось взять и заменить руководителя. Рейдерство - это визитная карточка и позор уходящей власти. Я уверен: если вы поддержите на выборах Дмитрия Новицкого, он обязательно защитит интересы вашего трудового коллектива", - заверил людей Юрий Бойко.

"В Украине породили рейдерство земли, отбирают имущество, подкупаются чиновники, и крышуют все это Министерство юстиции и силовики. Но здесь это у них не получится!" - добавил лидер партии.



На вопрос журналистов о том, как остальным трудовым коллективам защищаться в подобных ситуациях, Юрий Бойко ответил: "Нужно выбирать мажоритарного депутата, который будет защищать интересы людей и будет всегда вместе с вами отстаивать интересы предприятий".



"Сегодня у людей нет доверия к государственным институциям, поэтому трудовой коллектив Новопокровского комбината хлебопродуктов обратился ко мне. Я обязательно буду защищать интересы работников, а не каких-то бизнес-групп! Все, что от меня зависит, я делал и буду делать! Я хочу доказать, что депутат может быт народным от слова "народ", а не от слова "депутат", - подвел итог встречи Дмитрий Новицкий.